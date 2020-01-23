بالفيديو .. متظاهرو ذي قار يحذرون من انفلات الوضع ويوجهون رسالة لاجهزة السلطة وشيوخ العشائر

2020/01/23 | 21:35 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار متظاهرو ذي قار..يحذرون من انفلات في الوضع الامني ويوجهون رسالة اجهزة السلطة، وشيوخ العشائر.

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