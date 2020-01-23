الخارجية الإيرانية: تهديد أمريكا بقتل خليفة سليماني ”إرهاب حكومي“

2020/01/23 | 21:35 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الخميس، إن تهديد الولايات المتحدة بقتل خليفة القائد العسكري البارز الجنرال قاسم سليماني، مؤشر على ”إرهاب حكومي أمريكي موجه“.وقال الممثل الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني، إن من يخلف سليماني سيلقى ذات المصير إذا اتبع ذات النهج بقتل أمريكيين، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.وقتل سليماني في ضربة بطائرة مسيرة أمريكية، في الـ3 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، في العاصمة العراقية بغداد.

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