2020/01/23 | 21:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت قناة Fox News الأمريكية، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة قد تنشر منظومات مضادة للصواريخ من نوع "باتريوت" في العراق، بعد الضربة الصاروخية الا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون قد ينشر منظومات باتريوت في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون قد ينشر منظومات باتريوت في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).