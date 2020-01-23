2020/01/23 | 21:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الخميس، بتسجيل ست حالات اصابة واختناق قرب ساحة الطيران وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الصدامات ضمن ساحة الطيران توقفت وعاد المتظاهرون السيطرة على سريع محمد القاسم"، مشيراً الى "تسجيل ٦ حالات اصابة واختناق خلال الاحداث قبل قليل".

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل ست حالات اصابة واختناق قرب ساحة الطيران وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل ست حالات اصابة واختناق قرب ساحة الطيران وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).