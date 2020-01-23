بعد إنضمامه للتطبيق الشهير “تيك توك”.. الفنان محمد هنيدي لجمهوره: “مستعدين”

2020/01/23 | 21:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ من المتعارف عليه التواصل المستمر للفنان المصري محمد هنيدي، مع جمهوره عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، حيث يشارك بخفة دمه المعهودة فى التريندات المختلفة عبر السوشيال ميديا ، بل أيضا يتفاعل مع الجمهور ويرد بشكل كوميدى.وإستمرارا لنشاطه عبر وسائل التواصل الإجتماعى ، أعلن الفنان المصري عبر خاصية الإستورى بموقع إنستغرام ، […]

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