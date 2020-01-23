مقترح نيابي لحسم ملف مرشح رئاسة الحكومة

2020/01/23 | 21:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت كتلة التغيير مقترحاً لحسم ملف منصب رئيس الحكومة المقبلة.

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