إيران ترد على تهديد الولايات المتحدة باغتيال القائد فيلق القدس الجديد لـ

2020/01/23 | 21:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت إيران أن تهديد الولايات المتحدة باغتيال القائد الجديد لـ “فيلق القدس” في الحرس الثوري، اللواء إسماعيل قآني، يكشف حقيقة استخدام الحكومة الأمريكية لـ”إرهاب الدولة”.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية […]

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