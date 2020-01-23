حساب مقرب من الصدر: يمنع حضور السياسيين للتظاهرة المليونية

2020/01/23 | 21:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال اليوم صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس 23 كانون الثاني 2020، إنه يمنع حضور السياسيين للتظاهرة المليونية التي من المقرر تنظيمها يوم غد الجمعة.[…]

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