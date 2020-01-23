إيران: (اتفاق ترامب) نابع من الأوهام والتكبر والغرور

2020/01/23 | 22:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، "اتفاق ترامب" الذي أفصح عنه المندوب الأمريكي في الشأن الإيراني برايان هوك، بأنه نابع من الأوهام والتكبر والغرور.

وفي رد على التصريحات الأخيرة لهوك، قال موسوي: "إزاحة برايان هوك الستار عما يسمى بـ(اتفاق ترامب)، هو مجرد عرض لأوهامهم القديمة والمتحجرة النابعة من تكبرهم العميق المتأصل فيهم وشعورهم بالغرور".

وخاطب موسوي المندوب الأمريكي في الشأن الإيراني، قائلا: "لا بأس أن تطلب من مستشاريك الناطقين باللغة الفارسية أن يوضحوا لك حكاية - قمح ري وتمر بغداد".

وجاءت إشارة المتحدث باسم الخارجية إلى مثل في الأدب الإيراني يقول "لم يحصل على قمح ري ولا تمر بغداد" للدلالة على من يتضرر من جهتين ولا يحقق ما يروم إليه بسبب مطامعه.

وأعرب مبعوث الإدارة الأمريكية الخاص بالشأن الإيراني هوك، عن استعداد البيت الأبيض لبحث إمكانية رفع العقوبات عن إيران، شرط إبرام اتفاق دولي جديد أشمل معها.

وأشار هوك، إلى أن الرئيس دونالد ترامب "يتطلع جدا" إلى الجلوس لطاولة المفاوضات مع الإيرانيين، مشيرا لانقطاع قنوات الاتصال بين الطرفين في المرحلة الراهنة، مشددا على أن إدارة ترامب مستعدة لاستئناف العلاقات مع إيران ورفع العقوبات عنها شريطة قبولها إبرام مثل هذا الاتفاق.

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