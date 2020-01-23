مصرع طفلين بحريق داخل منزل في كركوك

2020/01/23 | 22:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك/ الغد برس:

أعلنت مديرية الدفاع المدني في كركوك، اليوم الخميس، عن مصرع طفلين بحريق منزل في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "فرق الدفاع المدني اخمدت حريقا اندلع داخل منزل وتمكنت من اخراج طفلين في الرمق الاخير ولكن القدر شاء ان يفارقا الحياة وهما في الطريق الى المستشفى، حيث تم تسليم جثتيهما الى دائرة الطب العدلي في المحافظة وفق الإجراءات القانونية من قبل فرق الدفاع المدني".

واضافت "بعد الاستفسار من صاحب الدار تبين بأن والدة الطفلين كانت في المرآب الامامي للمنزل وتقوم بعمل الخبز ولم تعلم بوجود حريق داخل منزلها، وتم أستدعاء خبير الادلة الجنائية للتحقيق باسباب الحادث".

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