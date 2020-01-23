امنيستي : ليس لدى السلطة العراقية النية لوضع حد حقيقي للعنف ضد المتظاهرين

2020/01/23 | 22:06 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة قالت منظمة امنستي (العفو الدولية ) ان القوات الأمنية العراقية تواصل حملتها القمعية ضد المتظاهرين، والتصعيد الأخير يشير إلى أن السلطة لاتعتزم وضع حد حقيقي لهذا العنف .

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