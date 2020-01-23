جيمس جيفري: امريكا مستعدة للنقاش مع العراق بشأن إنسحاب قواتها

2020/01/23 | 22:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري أن بلاده مستعدة للنقاش مع الحكومة العراقية إذا أرادت فتح النقاش بشأن إنسحاب القوات الأميركية ودور ال...

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