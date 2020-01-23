تظاهرتان مليونيتان وإحتلال بغيض + جوع وفساد وظلم واحد !

2020/01/23 | 22:18 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد الحاج يحبس العراقيون والعرب أنفاسهم خشية حدوث تداعيات لا تحمد عقباها ووقوع صِدامات حامية الوطيس بين تظاهرتين حاشدتين ،الأولى ضد الفساد والمفسدين بحثا عن وطن ورفضا للتدخلات الخارجية الشرقية […]

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