شــاهــد بالصــورة : اول تعليــق وظهــور لــــ نانسي عجــرم بعــد جلســـة التحقيـــق الاولــى لـــ زوجهــا فــادي

2020/01/23 | 22:24 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

نشرت الفنانة اللبنانيةناسي عجرم ، اليوم الخميس، صورة جديدة لها ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، وهى تشير من خلالها بعلامة النصر ، وعلقت قائلة: The Voice Kids .

ويبدو أنها تعليقا منها على أولى جلسات التحقيقات مع زوجها فادي الهاشم، في قضية اتهامه بقتل الشاب ال...

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