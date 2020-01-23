2020/01/23 | 22:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان / نشر الفنان المصرى سليمان عيد، اليوم ، الخميس، مقطع فيديو جديد له ، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.حيث سخر الفنان المصري ، بشكل كوميدى من الأغنية الشهيرة “قدام مريتها” للهضبة عمرو دياب، وظهر عيد خلال الفيديو بشخصيتين، شخصية تقف أمام المرآة وترتدى ملابسها وتتفاعل مع الأغنية ، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو : الفنان سليمان عيد يسخر من أغنية شهيرة للفنان عمرو دياب.. والجمهور: “عالمي”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو : الفنان سليمان عيد يسخر من أغنية شهيرة للفنان عمرو دياب.. والجمهور: “عالمي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).