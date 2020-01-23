ضربة قوية للهلال السعودي بإصابة البريك قبل لقاء الشباب

2020/01/23 | 22:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهلال يتعرض لضربة قوية بإصابة لاعبه محمد البريك قبل لقاء الشباب في الدوري السعودي للمحترفين

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