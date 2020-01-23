2020/01/23 | 22:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار متظاهرو الناصرية على الدولي يفتحون الطريق لأهالي البصرة بعد مناشدات من اهل البصرة و يهتبون بـ" افتح گلبك يا ذي-قار للبصراوي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالاهازيج ..متظاهرو الناصرية يفتحون الطريق لأهالي البصرة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالاهازيج ..متظاهرو الناصرية يفتحون الطريق لأهالي البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).