أمريكا توقف منح تأشيرات دخول البلاد بهدف الولادة ابتداءً من الغد

2020/01/23 | 22:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

صرحت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الخميس، بأنها سوف توقف إعطاء تأشيرات دخول للبلاد بهدف الولادة ابتداء من يوم غداً الجمعة"، حسبما ذكرت قناة " الحرة الأمريكية"، فى نبأ عاجل لها، دون التكلم في المزيد من التفاصيل فى هذا الموضوع

وأفاد الخبير السياحي عادل حمزة، بأن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سفوف يصدر قراراً بقانون ينص على منع سياحة الولادة في الولايات المتحدة الأمريكية، أي منع سيدة من خارج أمريكا أن تلد وتأتي إلى الدولة للولادة فقط"، لافتاً إلى أن "ترامب كان يؤكد على أن أمريكا للمواطنين الأمريكيين فقط، وليس لأقلية أخري".

وقال الخبير السياحي، خلال مكاملة هاتفية مع الإعلامي سيد على، في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث"، إن "الرئيس دونالد ترامب أكد كثيراً على أنه ليس في حاجة إلى تعديل الدستور، ولكنه سوف يصدر قرارا لمنع سياحة الولادة"، موضحاً أن "95% من الفنانين المصريين يقومون بسياحة الولادة في أمريكا؛ للحصول على الجنسية الأمريكية".

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