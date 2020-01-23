فيسبوك يشن الحرب ويغلق صفحات الحشد الشعبي

2020/01/23 | 22:40 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ موقع فيسبوك منذ امس حربا على الحشد الشعبي، وقام بإغلاق صفحة التوجيه العقائدي الرسمية الموثقة بعلامة زرقاء، وأربع صفحات رسمية أخرى، وعشرات الحسابات لاعلاميين وعناصر بالحشد الشعبي.ويأتي هذا […]

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