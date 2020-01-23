من هو المسؤول عن خيمة المحامين في ساحة الصدرين

2020/01/23 | 22:47 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحامي حيدر صلاح وداي ، مسؤول خيمة المحامين في ساحة الصدرين والمدافع عن قطاع الطرق وغالقي المدارس ومجرمي مكافحة الدوام في المحاكم .والده عضو فرع حزب البعث في النظام […]

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