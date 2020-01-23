ميشيل نجيب - زعيم الأمة والثورة الإسلامية

2020/01/23 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميشيل_نجيب Michael Nagibكلنا يعلم جيداً أن الملايين التى خرجت والتى يمكن أن تكون تعبيراً واقعياً على الغضب الشعبى، ليسوا إلا جماهير خرجت تحت تهديد سلاح الحرس الثورى الإيرانى، لأن سليمانى ما هو إلا مجرد قائد منظمة إرهابية تحمل أسماً فلسطينياً " القدس" لزوم الضحك على ذقون المسلمين العرب، وبعبارة أخرى سليمانى كان يد النظام الإيرانى الإرهابية التى تعمل فى صمت وفى كل مكان بالعالم، ومن أبرز أعماله قمع ......

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