حكمت الحاج - تراثنا العربسلامي: الحداثة والقطيعة..

2020/01/23 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكمت_الحاج عندما صدر كتاب الدكتور "مـحمد عابد الجابري" بعنوان "التراث والحداثة"، عن المركز الثقافي العربي ببيروت عام 1991 فإنه وكعادته، وكما حصل مع كتابه السابق "نحن والتراث" ومشروعه الثلاثي في "نقد العقل العربي" (تكوين العقل العربي 1984، بنية العقل العربي 1986، العقل السياسي العربي 1990) فإنّ هذا الكتاب الجديد لم يمر دونما ضجّة وردود وصدود.وكان أن أجرت مجلة "الطريق الجديد" * التونسية حوارا موسعا مع الدكتور......

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