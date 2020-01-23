2020/01/23 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_عادل مقتدى الصدر يلعب دائما على حبلين، والحق يقال انه يجيد تلك اللعبة بأتقان.فلديه قدم في العملية السياسية وفي جميع مفاصل الحكومة ويتصارع كما قلنا من قبل على الدرجات الخاصة، وجميع وزرائه ونوابه ومناصبه الخاصة لا يقلون فسادا ولا درجة عن اخوتهم الاعداء من قوى الاسلام السياسي الشيعي التي تدير السلطة المليشياتية في العراق.ولديه قدم اخر في الشارع يهتف بصوت اعلى من المتظاهرين ضد الفساد وضد المليشيات.ويذ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سمير عادل - لعبة الصدر على حبلين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سمير عادل - لعبة الصدر على حبلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).