2020/01/23 | 22:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق أفادت مصادر ميدانية، اليوم الخميس، بأن سيارات مدنية ترافق قوات #مكافحة_الشغب وسط العاصمة العراقية #بغداد، أطلقت النار على #متظاهرين، فيما ردد ركابها شعارات معادية للولايات المتحدة.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيارات مدنية مرافقة للقوات الأمنية تطلق “النار” على المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيارات مدنية مرافقة للقوات الأمنية تطلق “النار” على المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).