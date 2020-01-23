الشابندر للصدر: اخاف على آل الصدر من الشماتة

2020/01/23 | 22:59 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:وجه الباحث والكاتب السياسي العراقي، غالب الشابندر، رسالة الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بين فيها خوفه من الشماتة على آل الصدر وقال الشابندر في تغريدة على “تويتر”، […]

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