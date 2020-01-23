نائب: مجلس الوزراء استغل انشغال الشعب بالتظاهرات واقدم اليوم على كارثة

2020/01/23 | 22:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

رأى النائب يوسف الكلابي، الخميس، أن مجلس الوزراء استغل انشغال الشعب بالتظاهرات واقدم اليوم على كارثة.

وقال الكلابي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجلس الوزراء ووزير الكهرباء نيابة عن المجلس الوزاري للطاقة ورغم عدم صلاحيتهم استغلوا انشغال الشعب بالمظاهرات واقدموا اليوم على كارثة تصديق الجولة الخامسة للتراخيص النفطية والتي يشوبها الف علامة استفهام وملف فساد نقوم بالتحقق منه، حيث لم يعلن عن الموضوع ابداً".

واضاف: "نحن في لجنة النزاهة لدينا لجنة فرعية بخصوص جولات التراخيص اثبتت وجود كوارث وهدر يقدر بأكثر من ٣٥ مليار دولار".

وكان مجلس الوزراء، قد أقر الخميس (23 كانون الثاني 2020) توصيات المجلس الوزاري للطاقة، بشأن تطوير الغاز لدعم الطاقة الكهربائية وتقليل الاعتماد على المستورد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال، عادل عبد المهدي، إنه "في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (فقرة 4 رقم 8 لسنة 2020) بالموافقة على عقود جولة التراخيص الخامسة المتعلقة بتطوير الحقول والرقع الحدودية وحقول الغاز في محافظة ديالى والتي من شأنها إنتاج أكثر من 750 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز خلال 36 شهراً."

وأضاف: "كما شكّل المجلس الوزاري للطاقة لجنة مختصة لمتابعة جميع مشاريع الغاز المرتبطة مع الشركات العالمية والوطنية لزيادة مستويات الإنتاج وتطوير شبكة الأنابيب وضمان التمويل اللازم للمشاريع الحكومية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة كمرحلة أولى تهدف إلى حل أزمة شح الوقود المطلوب لمحطات الكهرباء وإنهاء عمليات حرق الغاز واستثماره وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي".

وخوّل المجلس الوزاري للطاقة، وفقا للبيان، "وزارة النفط تأمين الوقود البديل لمحطات الكهرباء لسد الطلب إلى حين انفراج الأزمة والارتقاء بأداء منظومة الطاقة بكل قطاعاتها بشكل عام".

بغداد اليوم- بغداد

قال الخبير القانوني طارق حرب، الخميس (23-1-2020)، ان اعمام مجلس القضاء الأعلى الذي صدر مؤخراً بخصوص معدومية قراراتها بسبب نقصان عدد اعضاءها ، لم يطعن بشرعية المحكمة الاتحادية.

وبين حرب خلال استضافته في برنامج (وجهة نظر)،

بغداد اليوم- بغداد

قال النائب المستقل، باسم خشان، الخميس (23 كانون الثاني 2020)، إن نقصان عدد قضاة المحكمة الاتحادية التسعة يجب الا يعطل عملها وقرار مجلس القضاء بمعدومية قراراتها قانونياً فيه اشكال كبير.

وذكر خشان فير برنامج "وجهة نظر

بغداد اليوم- بغداد

علق عضو مجلس النواب باسم خشان، ( الخميس 23 كانون الثاني 2020)، على تأخير اعلان الحكومة العراقية، عن نتائج التحقيق بقتل المتظاهرين، رغم الانتهاء منها وفق لما ذكره متحدث حكومي في وقت سابق.

وقال خشان، لـ(بغداد اليوم)، ان &q

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