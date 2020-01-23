شاهد.. رسالة من متظاهري ذي قار إلى رئيس الجمهورية وشيوخ العشائر وتحذير من انفلات الوضع الأمني

2020/01/23 | 23:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الناشط في تظاهرات ذي قار الدكتور علاء الركابي، اليوم الخميس، رسالة الى رئيس الجمهورية برهم صالح وشيوخ العشائر في المحافطة، فيما حذر من انفلات الوضع الأمني في ذي قار بسبب تعنت السلطة بالاستجابة لمطالب المتظاهرين.?s=21

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