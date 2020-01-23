رسالة قائد شرطة ذي قار

2020/01/23 | 23:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار وجه قائد شرطة ذي قار رسالة الى المتظاهرين جاء فيها : اخواني وابنائي ..السلام عليكم ورحمه الله وبركاتهبعد الحملة الإعلامية المقية على منصات التواصل الاجتماعي والتي تستهدف اهالي ذي قار والقوات الأمنية على حد سواء لتأجيج الشارع وخلق حاله من الفوضى وجب علينا ارسال هذه الرسالة لقطع دابر الفتنه والمتربصين بامن حافظتنا العزيزةاخواني الاكارم .ان شرطة ذي قار بقائدها وضباطها ومراتبها هي لخدمتكم ومن اجل الحفاظ على الامن والاستقرار والسلم الاهلي والحفاظ على حرية المواطنين بمزاولتهم اعمالهم وحياتهم اليومية .واننا اليوم اذا ارسلنا لكم اهلنا من السادة الشرفاء ورجال العشائر والوجهاء من اخيار محافظتنا الكريمة حاملين منا رساله حب ومودة واعتزاز لكم من قواتكم الأمنية الساهرة على امنكم وحمايتكم ,ناشدناكم فيها بتشكيل وفد * لتقديم طلباتكم للحكومة العراقية.وعلى ارفع المستويات للنظر بطلباتكم المشروعة على وجه الاستعجال وبأشرافنا ومتابعتنا .كنا نريد منكم الاحتكام الى لغة التهدئة وليتمتع الجميع بحريته وممارسة لحياته الطبيعية دون توقف لعجله التعليم او الحركة او الخدمات ولكي تنعم محافظتنا بالأمن والسلام دون استغلال الظروف من الخارجين عن القانون .اننا وبصفه شخصيه نؤازركم ونتضامن معكم بكل مطالبكم الحقه والمشروعة وان حق التظاهر والاعتصام حق كفله الدستور العراقي .ومن اجل تحقيق مهامنا الأمنية فان تعاونكم معنا لتلبيه طلبات اخوانكم من المواطنين الذين يطالبون بفتح الطرق واعاده الحياه لطبيعتها في ذي قار اسوه بباقي المحافظات واعاده فتح المدارس والدوائر الخدمية وتامين الطرق هو واجبنا وحق لجميع مواطني ذي قار .فأننا نناشد فيكم الأصالة والشهامة والغيرة على محافظتكم .بان تعودوا الى ساحات التظاهر في الحبوبي ونعاهدكم اننا سوف نبذل قصارى جهدنا لإيصال صوتكم الى الحكومة لتنفيذ طلباتكم .ولا توجد اي توجهات او قرار لاستخدام العنف ضد ابنائنا كما يروج لذلك المتربصين بحافظتنا متمنين لمحفظتنا الخير والسلام .ومن الله العون والتوفيقاخوكم العميد المهندس الحقوقي ناصر لطيف الاسدي23 كانون الثاني 2020

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