رئيس الجمهورية برهم صالح يبحث مع رئيس الوزراء الهولندي العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة

2020/01/23 | 23:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، رئيس الوزراء الهولندي مارك روته على هامش منتدى دافوس الاقتصادي.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل الارتقاء بها، ومساهمة هولندا في تنشيط الاقتصاد العراقي، وتطوير البنى التحتية، فضلا عن الاستثمار في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة.

كما بحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

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