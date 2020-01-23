قضاء تلكيف يحتضن أوّل ماراثون للسلام بمشاركة شباب من مختلف المكونات

2020/01/23 | 23:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – جميل الجميل إنطلقت صباح هذا اليوم الخميس المصادف 23 كانون الثاني 2020 فعاليات ماراثون معاً للسلام الأول في تلكيف بمشاركة مكونات قضاء تلكيف تحت شعار ” ليس هناك طريق إلى السلام، فالسلام هو الطريق”.بدأت فعاليات الماراثون في مركز شباب تلكيف بالإجتماع مع الشباب المشاركين ومن ثم إنطلق الماراثون من باطنايا …

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