عباس علي العلي - أنا وعصفورتي والرب

2020/01/23 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي عندما رأيت عصفورة وحيدة تصليعلى غصن زيتونةوقفت كالأبله المحتارأتحسس كلاما لم أسمعه من قبلقالت...يا رب هل ما زلت معي؟....السماء مليئة بالغيوموالأرض قد غشاها الماءوها أنا أبحث عن قوت يومي...كدت أرى قلبها ينبض قويالكن بلا دموعومضيتأبحث عن مكان أصلي بهفما وجدت غير قلبي مسجداوأتخذت من الزيتونة محرابا ليوظلت تصليوأنا أصليكلانا ينتظر ال......

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