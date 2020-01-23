دلور ميقري - حديث عن عائشة: مستهل الفصل الأول

2020/01/23 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري 1الوقتُ كان على مشارف الغروب، والسحب القاتمة كأنما في سباق وهيَ تتوارى وراء الجبل، معشّقةً بألوان الليلك والأرجوان، مجرِّدةً الأرضَ من دروعٍ تتقي بها رماحَ نور القمر.لعله منظرٌ لم يجذب انتباهَ الشاب، المدعو " خَلّو "؛ هوَ مَن قضى أكثر أوقات الغروب في المغارة السوداء، وذلك منذ أن صار اسمه متصدراً لائحة المطلوبين للدولة بوصفه، في آنٍ معاً، متخلّفاً عن الجندية وقاطع طريق.وهما تهمتان، متوازيتان ......

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