أحمد صبحى منصور - من آمن ب ( محمد ) فقد كفر. ( 3 / 1 )

2020/01/23 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور الإيمان ليس بشخص محمد، ولكن بما ( أنزل على محمد) مشكلة البشرية في النبى الرسول ( 3 / 1 )مقدمة 1 ـ المحمديون الذين يؤلهون ( محمدا ) يرفضون تخيله بشرا مثلهم .المسيحيون الذين يؤلهون المسيح يرفضون تخيله بشرا مثلهم .المؤمنون بالله جل وعلا وحده إلاها لا شريك له يتصورون محمدا بشرا مثلهم ويتصورون المسيح بشرا مثلهم .2 ـ الكافرون في الأمم السابقة كفروا بما أنزل الله جل وعلا على الأنبياء و......

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