رئاســة الجمهــورية تكشــف عــن الايــادي المتــورطـــة بـــ

2020/01/23 | 23:27 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

في أول تصريحِ رسميٍ يصدر عن مسؤول عراقي كبير، قال الرئيس العراقي برهم صالح إن أكثر من 600 متظاهرٍ قُتِلوا خلال الاحتجاجات المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في مختلف المدن والمحافظات العراقية.

وصف الرئيس العراقي الذين تسببوا في مقتل أكثر من 600 متظاهر خلال أعمال عنف بـ"الخارج...

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