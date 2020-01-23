قائد شرطة ذي قار يوجه رسالة الى المتظاهرين في المحافظة

2020/01/23 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ ذي قار

وجه قائد شرطة ذي قار، ناصر لطيف الاسدي، الخميس، رسالة الى المتظاهرين في المحافظة.

وقال الاسدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "شرطة ذي قار بقائدها وضباطها ومراتبها هي لخدمتكم ومن اجل الحفاظ على الامن والاستقرار والسلم الاهلي والحفاظ على حرية المواطنين بمزاولتهم اعمالهم وحياتهم اليومية".

واضاف: إننا "اليوم اذا ارسلنا لكم اهلنا من السادة الشرفاء ورجال العشائر والوجهاء من اخيار محافظتنا حاملين منا رساله حب ومودة واعتزاز لكم من قواتكم الأمنية الساهرة على امنكم وحمايتكم ,ناشدناكم فيها بتشكيل وفد لتقديم طلباتكم للحكومة العراقية، وعلى ارفع المستويات للنظر بطلباتكم المشروعة على وجه الاستعجال وبأشرافنا ومتابعتنا".

واضاف: "كنا نريد منكم الاحتكام الى لغة التهدئة وليتمتع الجميع بحريته وممارسة لحياته الطبيعية دون توقف لعجله التعليم او الحركة او الخدمات ولكي تنعم محافظتنا بالأمن والسلام دون استغلال الظروف من الخارجين عن القانون ".

واشار الى اننا "وبصفه شخصيه نؤازركم ونتضامن معكم بكل مطالبكم الحقه والمشروعة وان حق التظاهر والاعتصام حق كفله الدستور العراقي"، مبيناً أنه "من اجل تحقيق مهامنا الأمنية فان تعاونكم معنا لتلبية طلبات اخوانكم من المواطنين الذين يطالبون بفتح الطرق واعاده الحياه لطبيعتها في ذي قار اسوة بباقي المحافظات واعاده فتح المدارس والدوائر الخدمية وتأمين الطرق هو واجبنا وحق لجميع مواطني ذي قار".

واكمل قائلا: "أننا نناشد فيكم الأصالة والشهامة والغيرة على محافظتكم، بأن تعودوا الى ساحات التظاهر في الحبوبي ونعاهدكم اننا سوف نبذل قصارى جهدنا لإيصال صوتكم الى الحكومة لتنفيذ طلباتكم"، مؤكداً أنه "لا توجد اي توجهات او قرار لاستخدام العنف ضد ابنائنا كما يروج لذلك المتربصين بحافظتنا".

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