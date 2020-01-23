نائب عن الحكمة: الكتل السياسية مصرة على الإسراع في تسمية رئيس الوزراء واجتماع حاسم الليلة

2020/01/23 | 23:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف النائب عن كتلة الحكمة النيابية، حسن فدعم، عن حوار مهم الليلة تعقده الكتل السياسية حول مرشح رئاسة الحكومة المقبلة.

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