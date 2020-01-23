رئيس كتلة صادقون: العراق معرض للتقسيم الى 3 دول وهذا خيارنا بعد تظاهرات الجمعة

2020/01/23 | 23:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]حذر رئيس كتلة صادقون النيابية التابعة لعصائب أهل الحق، عدنان فيحان من تعرض العراق الى ثلاث دول بسبب الأوضاع الداخلية والاقليمية" مستبعداً "استمرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".

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