مادة قانونية تعاقب المتظاهرين بالحبس لمدة سنة

2020/01/23 | 23:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب القانوني احمد الزيادي: بعض الاصدقاء سألني عن المادة ٢٢١ ق.ع التي تنص على معاقبة من يتظاهر بالحبس لمدة سنة وبالغرامة.المادة تعود لقانون العقوبات المعدل الذي شرع سنة ١٩٦٩ وهي تتعارض مع المادة ٣٨ من الدستور الذي شرع في العام ٢٠٠٥.والمبدأ القانون: اذا تعارضت اي مادة قانونية مع الدستور فالأولوية للدستور.بعض الاصدقاء […]

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