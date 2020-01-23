استقالة جديدة تعصف بـ”مدربي” الدوري العراقي

2020/01/23 | 23:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذر مدرب فريق زاخو علي هادي ، اليوم الخميس ، عن اكمال مهمته التدريبية مع الفريق ، بسبب توقف مباريات الدوري الممتاز والظروف المحيطة بالعمل وعدم اتضاح صورة استمر المباريات او تاجيلها .وذكر المدرب “هادي” في منشور عبر صفحته في الفيسبوك واطلعت عليه “كلكامش برس” ، بعد ان” توقف الدوري وأصبح العمل صعبا بترحيل […]

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