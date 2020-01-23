معالجة الظاهرة اللاأخلاقية المستفحلة في المجتمع

2020/01/23 | 23:39 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرحان عيدو انتشرت في فضاء التواصل الاجتماعي مؤخرا ويؤسفني القول على نطاق واسع ظاهرة انتشار مقاطع فيديوهات فاضحة لبعض من مراهقينا ومراهقاتنا، حيث أصبحت أشبه ما تكون بموضة لكثرة حدوثها، فأنها بالتالي حالة تنجم عنها أخطار تهدد النسيج الأسري والاجتماعي والديني في آن واحد للمجتمع.هؤلاء المراهقين والمراهقات وبالأحرى الجاهلين لا يدركون قيمة المبادئ …

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