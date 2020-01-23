رئيس الجمهورية برهم صالح يلتقي المستشارة الألمانية ويؤكد تطلع العراق لعلاقات مثمرة مع ألمانيا

2020/01/23 | 23:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، تطلّع العراق لبناء علاقات مثمرة وواسعة مع ألمانيا بشتى المجالات.

جاء ذلك خلال لقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا، حيث بين أهمية العلاقة مع ألمانيا وضرورة إسهامها في إعمار العراق والمشاركة في الفرص الاستثمارية الواعدة فيه، مجددا موقف العراق المستند إلى مصالحه الوطنية العليا في إقامة علاقات صداقة مع أشقائه وجيرانه وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

من جهتها، أكدت ميركل دعم بلادها لاستقرار العراق والحفاظ على أمنه وأهمية احترام السيادة العراقية، مشددة على ضرورة تعزيز العلاقات وتطوير سبل التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين.

هذا وشهد اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، مع التشديد على أهمية اعتماد الحوارات والتفاهمات لحل كافة المشاكل العالقة بين جميع الأطراف من أجل ترسيخ السلام والاستقرار فيها.

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