2020/01/23 | 23:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع متنبئ جوي، قدوم موجة من الصقيع والبرد الشديد الى العراق.وقال صادق عطية في منشور على الفيسبوك “موجة من الصقيع متوقع ان تجتاح شمال وغرب البلاد اعتبارا من فجر السبت وتستمر لغاية منتصف الاسبوع المقبل”.وأضاف “متوقع انخفاض الحرارة بشكل حاد نهارا وانخفاضها دون الصفر ليلا خصوصا شمال وغرب العراق، كذلك تشمل مناطق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متنبئ جوي: موجة من الصقيع والبرد الشديد تجتاح العراق وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنبئ جوي: موجة من الصقيع والبرد الشديد تجتاح العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متنبئ جوي: موجة من الصقيع والبرد الشديد تجتاح العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).