فالح الفياض: المجاهد الفريق كريم عبد الخضر الغزي كان مثالاً يحتذى به في الطيبة والشجاعة

2020/01/24 | 00:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر رئيس هيئة الحشد الشعبي الاستاذ فالح الفياض، الخميس، بيانا بمناسبة وفاة آمر اللواء 25 في الحشد الشعبي المجاهد الفريق كريم عبد الخضر الغزي ( ابو جاسم الناصري)، مؤكدا أنه كان مثالًا يحتذى به في الطيبة والشجاعة.وفيما يلي نص البيان: ها قد أفل نجم جديد في سماء الحشد الساطعة بالبطولات الخالدة ، المجاهد الفريق

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