ثنائية وإصابة خطيرة.. السومة يخطف الأضواء في فوز أهلي جدة على الرائد

2020/01/24 | 00:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة يخطف الأضواء في فوز فريقه 2-1 على الرائد

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