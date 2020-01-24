تعرف على الطرق التي سيتم إغلاقها الجمعة تزامنا مع انطلاق التظاهرة المليونية

2020/01/24 | 00:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر امني، عن الطرق التي سيتم اغلاقها تزامنا مع انطلاق التظاهرة المليونية التي دعا اليها ز...





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