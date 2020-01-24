بارزاني في دافوس.. قرار البرلمان بإخراج القوات الاجنبية غير ملائم

2020/01/24 | 00:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة -اين]اكد رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الخميس، ان ما يحدث في العراق يؤثر بصورة مباشرة على الاوضاع في الاقليم، مشيرا الى ان ما جرى في البرلمان العراقي بشأن اخراج القوات الاجنبية، كان قرارا غير ملائم.

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