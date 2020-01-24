2020/01/24 | 00:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]يلعب منتخبنا الوطني مباراة ودية أمام نظيره الفيتنامي في العاصمة هانوي استعداداً لتصفيات كأس العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيتنام تحضر الاسود لتصفيات كأس العالم) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيتنام تحضر الاسود لتصفيات كأس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).