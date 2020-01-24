2020/01/24 | 00:48 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الجمعة، بأنه تم قطع تقاطع جامعة بغداد وسط العاصمة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "القوات الامنية قطعت قبل قليل تقاطع جامعة بغداد وسط العاصمة امام حركة سير العجلات".

واضاف ان "ذلك جاء ضمن الاستعدادات لتأمين التظاهرات المليونية التي ستنطلق صباحا"، مشيرا الى انه "تم نصب الخيام وبدأ المواطنون بالتوافد".





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