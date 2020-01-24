نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز : “يارب أبقا ربع أبويا”

2020/01/24 | 01:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ نشر الفنان والمنتج المصرى محمد محمود عبد العزيز صورة جديدة له برفقة والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز ، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.وظهر عبد العزيز ، برفقة والده ، فى صورة من فيلمه الشهير “الكيت كات” ، وعلق”محمد”، على الصورة قائلة: “طبعا مافيش مقارنة مع ابويا بشكل […]

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