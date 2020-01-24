"كتائب حزب الله" العراقية تنفي تعرض مواقعها لقصف جوي مجهول

2020/01/24 | 01:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت "كتائب حزب الله" العراقية لـRT، التقارير الإعلامية حول تعرض مواقعها، الخميس، لقصف جوي "مجهول"....

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